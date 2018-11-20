Дизайнеры из Proenza Schouler выкупили свою марку

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес сообщили, что смогли выкупить свой бренд у инвесторов и теперь являются его полноправными владельцами.

При поддержке частных инвесторов дизайнерский дуэт Proenza Schouler выкупил активы своей марки у акционерной компании Castanea Partners. Теперь Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес являются полноправными и полноценными владельцами бренда, о чем тут же было заявлено реструктуризацией компании. Дизайнеры назначили нового генерального директора, а также объявили о том, что им удалось привлечь дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие марки.