Вход
ADV
Интересно
Proenza Schouler (51)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дизайнеры из Proenza Schouler выкупили свою марку

  • 204
  • 0
  • 20 Ноября 201812:26
Сюжеты: Proenza Schouler

Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес сообщили, что смогли выкупить свой бренд у инвесторов и теперь являются его полноправными владельцами.

При поддержке частных инвесторов дизайнерский дуэт Proenza Schouler выкупил активы своей марки у акционерной компании Castanea Partners. Теперь Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес являются полноправными и полноценными владельцами бренда, о чем тут же было заявлено реструктуризацией компании. Дизайнеры назначили нового генерального директора, а также объявили о том, что им удалось привлечь дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие марки.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru