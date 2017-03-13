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Dasha

Для любимых: Rudolf Kampf выпустил коллекцию посуды с арабесками

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  • 13 Марта 201716:46

Чешская мануфактура Rudolf Kämpf, занимающаяся производством настоящего твёрдого фарфора с 1907 года, специально для поклонников восточного искусства и изящных орнаментов, представила коллекцию "Хабиби".

Дизайн коллекции, куда входят сервизы и декоративные тарелки, разработан иранским художником, по задумке которого почти всю поверхность предметов украшают растительные узоры и стилизованные арабески, оставляя  совсем немного места для белого фона. Такой приём является характерным для исламского изобразительного искусства.

Декор "Хабиби" произведен с традиционным для мануфактуры напылением 24-каратного золота и представлен в 4-х цветовых вариантах: синем, голубом, сиренево-желтом и розовом. Синий и его оттенки превалируют, что вполне объяснимо: цвет неба постоянно встречается в отделке восточных архитектурных сооружений. 

Новая коллекция Rudolf Kämpf сделает ежедневное чаепитие в кругу самых близких не только особенно приятным, но и поможет выразить свои чувства, ведь неслучайно "хабиби" с арабского переводится как "любимый, любимая".

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

 

Полный список магазинов на сайте rudolfkampf.ru

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