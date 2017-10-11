Rudolf Kampf воссоздал посуду древних египтян

Чешская фабрика элитного фарфора Rudolf Kämpf представила коллекцию «Древний Египет», первые эскизы которой были созданы ещё в начале 2008 года. При работе над дизайном художники мануфактуры использовали форму и декор посуды древних египтян, которая оказалась неподвластна времени.

Фарфоровые изделия серии «Древний Египет» имеют уникальный рельеф «раскрытого папируса» в знак памяти об ушедшей цивилизации. Это растение произрастало на болотистых берегах реки Нил, отсюда и пошло его название — в переводе с египетского «папирус» означает «дар реки».

В Египте папирус стали впервые использовать в качестве писчего материала. Занимательно, что иероглиф для этого слова (как и герб Нижнего Египта) состоял из нескольких стеблей папируса, произрастающих из одного куска земли. Если знак папируса был соединен с коброй, то такой иероглиф означал «процветание».

Серия «Древний Египет» от Rudolf Kämpf представлена чайными и столовыми сервизами в нескольких декорах. Покрытие всего предмета 18-ти каратным матовым золотом возвращает нас к первоисточнику - металлической египетской посуде. Декорации коллекции с серебром - своеобразная художественная вариация, выраженная в смешении исторических аспектов цивилизации древнего Египта с современными идеями в области дизайна фарфора.

Еще один способ декорации – использование специальной матрицы под драгоценные металлы, которые создают видимость антикварного фарфора.

Идея имитировать металл, материал подлинной египетской посуды, и воссоздать его в фарфоре, удалась. Так появилась дизайнерски свежая, неподвластная времени коллекция «Древний Египет» от Rudolf Kämpf.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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