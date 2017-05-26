Дом Alexander McQueen дебютирует с мужской коллекцией в Париже

На предстоящей Неделе мужской моды в Париже состоится премьера полноценной мужской коллекции британской марки.

Сара Бертон займется созданием полноценной мужской коллекции британского дома моды Alexander McQueen. Долгожданный дебют состоится уже этим летом на парижской Неделе мужской моды. Во время показов сезона весна-лето 2018 можно будет впервые увидеть, какой современная мужская мода представляется креативному директору марки. От предстоящего шоу вполне можно ожидать, что Сара вновь вдохновится творчеством любимого Оскара Уайльда.

До этого момента мужская линейка британского дома не очень активно развивалась и презентовалась через лукбуки.