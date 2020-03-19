Дом Bvlgari пожертвовал средства на борьбу с коронавирусом

В Bvlgari сообщили о пожертвовании исследовательскому отделу больницы Lazzaro Spallanzani.

Часть направленных средств медики уже потратили на приобретение современного 3D-микроскопа, без которого исследования и анализ невозможны. Марта Бранка, генеральный директор больницы поделилась впечатлениями: «Мы с гордостью получаем пожертвование Bvlgari, которое позволит нам усилить исследования в области разработки вакцины против Covid-19 в такой сложный момент. Я отдельно благодарю генерального директора Bvlgari Жан-Кристофа Бабена за его решительность и готовность помогать работе института». Жан-Кристоф Бабен ответил на это: «Мы отдаем себе отчет в том, что пожертвование – это первая маленькая капля в океане требующих проведения исследований, но благодаря замечательным людям, которые работают над этим с невероятным оптимизмом день и ночь, мы уверены, что в предстоящие недели будут сделаны огромные шаги по сдерживанию, а затем искоренению коронавируса не только в Италии, но и во всем мире».