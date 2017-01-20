Дом Carven назначил нового креативного директора

Теперь коллекциями марки займется дизайнер Серж Руфье, ранее работавший в Christian Dior.

Расставшись с дизайнерским дуэтом Алексиса Марсьяля и Адриана Кайядо, марка Carven наконец определилась с кандидатурой на пост нового креативного директора. Теперь коллекциями дома займется Серж Руфье, который почти десять лет работал в Christian Dior. В частности, после ухода Рафа Симонса и до назначения Марии Грации Кьюри Руфье являлся главным дизайнером женских сезонных коллекций вместе с Люси Майер.

«Я взволнован, принимая на себя новую творческую роль в Carven, и чувствую реальную близость к мадам Карвен и ее видению моды. Я с нетерпением жду начала новой главы дома», – поделился эмоциями дизайнер. Официально Серж Руфье вступит в свои должностные обязанности 1 февраля, а его дебютной коллекцией для Carven станет круизная коллекция будущего года. Первый же показ Руфье в новом качестве состоится в октябре, когда новый креативный директор представит коллекцию сезона весна-лето 2018.