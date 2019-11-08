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Артем Кузелев

Дом Celine запускает линию высокой парфюмерии

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  • 08 Ноября 201911:01
Сюжеты: Celine, Косметика и парфюмерия

Следом за Versace о запуске новой коллекции ароматов объявил парижский дом, возглавляемый Эди Слиманом.

В Париже откроется новый бутик Celine, в котором будут представлены исключительно парфюмерные продукты марки. Откртыие приурочено к запуску линии высокой парфюмерии, над созданием которой Эди Слиман работал с тремя парфюмерами. Коллекцию составят три унисекс-аромата, вдохновленные любовью дизайнера к Парижу. Вначале все парфюмы выйдут лимитированным тиражом и будут доступны лишь в новом торговом пространстве, а также в нью-йоркском флагмане Celine на Мэдисон-авеню. В середине ноября ароматы появятся в остальных магазинах бренда и на официальном сайте.

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