Дом Celine запускает линию высокой парфюмерии

Следом за Versace о запуске новой коллекции ароматов объявил парижский дом, возглавляемый Эди Слиманом.

В Париже откроется новый бутик Celine, в котором будут представлены исключительно парфюмерные продукты марки. Откртыие приурочено к запуску линии высокой парфюмерии, над созданием которой Эди Слиман работал с тремя парфюмерами. Коллекцию составят три унисекс-аромата, вдохновленные любовью дизайнера к Парижу. Вначале все парфюмы выйдут лимитированным тиражом и будут доступны лишь в новом торговом пространстве, а также в нью-йоркском флагмане Celine на Мэдисон-авеню. В середине ноября ароматы появятся в остальных магазинах бренда и на официальном сайте.