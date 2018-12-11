Дом Chanel инвестирует в экологию

Парижский дом моды стал партнером стартапа, разрабатывающего биоразлагаемую упаковку.

Руководство дома Chanel сообщает об инвестициях в финский стартап Sulapac. Проект посвящен разработке экологичных материалов и производству биоразлагаемого упаковочного материала на основе древесины. Отмечается, что продукт интересен компании в качестве альтернативы пластиковой упаковке для косметики.