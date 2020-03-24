Дом Chanel перенес дату круизного шоу

В парижской марке сообщили о том, что показ круизной коллекции будущего года состоится позже.

Ранее сообщалось, что показ коллекции Cruise 2021 парижский дом моды проведет 7 мая на Капри. Однако вспышка эпидемии коронавируса изменила планы руководства бренда. В недавнем релизе марки сообщается, что локация круизного шоу останется прежней, а вот дата будет другой. Когда точно пройдет дефиле, не сообщается.