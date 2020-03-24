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Артем Кузелев

Дом Chanel перенес дату круизного шоу

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  • 24 Марта 202018:01
Сюжеты: Chanel

В парижской марке сообщили о том, что показ круизной коллекции будущего года состоится позже.

Ранее сообщалось, что показ коллекции Cruise 2021 парижский дом моды проведет 7 мая на Капри. Однако вспышка эпидемии коронавируса изменила планы руководства бренда. В недавнем релизе марки сообщается, что локация круизного шоу останется прежней, а вот дата будет другой. Когда точно пройдет дефиле, не сообщается.

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