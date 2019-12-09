Дом Chanel представил коллекцию Metiers d’Art 2020

Для показа декораторы воссоздали фрагменты интерьера квартиры Габриэль Шанель.

Итак, главное модное событие конца года свершилось. Пятого декабря парижский дом моды представил шоу мастерских Chanel Metiers d’Art на рю Камбон, 31. Специально для показа декораторы во главе с Софией Коппола воссоздали обстановку квартиры Габриэль Шанель. Здесь, в элегантной ретро-обстановке Виржини Виар показала свою первую самостоятельную коллекцию, вдохновленную ремеслами и ручным трудом мастеров. Модельный ряд составили, щедро вышитые и декорированные пайетками, перьями и кружевом, бомберы, твидовые костюмы-двойки, юбки-миди, платья-жакеты и вязаные топы в традиционной для Chanel базовой гамме.