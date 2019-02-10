Дом Chanel привезет свою выставку в Шанхай

В рамках восточной экспансии парижская марка представит в Китае проект Mademoiselle Prive.

Выставка Mademoiselle Prive уже успела покорить сердца поклонников дома в Лондоне, а затем Сеуле и Гонконге. Следующая остановка на пути проекта – Шанхай. Здесь экспозиция разместится в залах West Bund Art Center и представит посетителям экскурс в историю дома. Гости смогут поближе увидеть архивные наряды из коллекций Chanel Couture,а также переизданные украшения Bijoux de Diamants, созданные в 1932 году самой Коко Шанель. Посетить экспозицию можно будет с 20 апреля по 2 июня текущего года.