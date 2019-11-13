Дом Dior представил фотоальбом Питера Линдберга

Парижская марка выпустила книгу, посвященную знаменитому фотографу.

Французский дом моды совместно с издательством Taschen выпустили роскошное двухтомное издание, посвященное творчеству Питера Линдберга. Книга получила лаконичное название Dior / Lindbergh и посвящена продолжительным и плодотворным отношениям дома и фотографа. Первый фотоальбом представляет собой сборник снимков муз Dior в архивных нарядах, сделанные в 2018 году. Вторая книга содержит более сотни фотографий из различных кампейнов и эдиториалов за последние 30 лет.