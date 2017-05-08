Дом Dolce & Gabbana признался в плагиате

На днях Стефано Габбана опубликовал в своем Instagram пост, в котором признался, что его марка копировала украшения Вивьен Вествуд.

Предметом, который итальянская марка один в один скопировала у британского дизайнера, оказалось ожерелье, украшено словом Sex. Вивьен Вествуд создала украшение в далеком 1989 году, а вот Стефано Габбана и Доминико Дольче выпустили такое же в 2003. На днях один из дизайнеров признался в плагиате через пост в популярной социальной сети, опубликовав фото оригинала и копии.

Коллаж Стефано дополнил словами: «Хорошо, это правда! Мы были глупы и невежественны, когда сделали это! Мы просим прощения у гениальной Вивьен Вествуд, поскольку мы с большим вниманием относимся к ее работе!» Что ж, похоже, руководство итальянского бренда решило поддерживать курс, который выбрало в последние два-три года, и собирается дальше привлекать внимание к марке скандалами, а не коллекциями.