Коллекция Dolce & Gabbana. Осень-зима 2021/22

В своей культовой песне Barbie Girl 1997 года группа Aqua пела о жизни в пластике: «Это фантастика». В 1990-х их мультипликационная революция совпала с началом интернет-революции, а такие фразы, как «Imagination, life is your creation», стали предшественниками социальных сетей и дополненной реальности. Через год, в 1998-м, Dolce & Gabbana одели участников группы Aqua для церемонии вручения награды World Music Awards. На минувшей Неделе моды в Милане, спустя почти 25 лет, дизайнеры признаются в любви той эпохе и посвящают свою коллекцию цифровым героям TikTok.

В новой коллекции марки смешана киберсубкультура, в которой когда-то жила Aqua, и виртуальная реальность в современном понимании. Дизайнеры полностью отказываются от своего фирменного – роскошного и полного мультикультурных отсылок – стиля и создают преувеличенные силуэты, выкованные из калейдоскопических высокотехнологичных материалов; используют бионические формы и ссылки на аниме; расписывают белый фон коллекции самыми яркими и в какой-то момент даже невозможными красками.

Однако ностальгия Габбаны и Дольче распространяется и на другую грань 1990-х, эпоху дизайнеров – рок-звезд и супермоделей. Дизайнеры возвращаются к своей фирменной сексуальности того времени, однако Стефано Габбана поясняет: «Но отправная точка другая. Сегодня «сексуальный» – это то же слово, но с другим значением. В 1990-е вы одевались сексуально для других людей. Теперь молодое поколение одевается сексуально для себя, потому что им это нравится. Это своего рода новый гедонизм».