Марка Dolce & Gabbana обвиняет аккаунт Diet Prada в клевете

На днях стало известно, что уже два года итальянская марка ведет судебный процесс против владельцев Instagram-аккаунта Diet Prada. По инициативе представителей бренда в 2019 году в отношении стилистов Тони Лю и Линдси Шайлер, публикующих разоблачения в сфере моды, было возбуждено дело о клевете.

Сообщается, что в исковом заявлении утверждается, что марка лишилась части клиентов из-за публикаций в блоге Diet Prada о скандально известной кампании #DGLovesChina. Речь идет о рекламе 2018 года, в роликах которой модель-китаянка пытается палочками есть итальянские блюда.

В иске также подчеркивается: «Diet Prada распространяли ложную информацию, участвовали в дискредитирующем поведении против г-на Стефано Габбана и незаконно публиковали личные беседы». Последнее касается опубликованных скриншотов оскорбительной переписки Стефано Габбано с одним из подписчиков. По словам представителей марки, и бизнес-аккаунт бренда, и личный аккаунт дизайнера были взломаны.

Согласно судебным материалам, Dolce & Gabbana требует от стилистов компенсации в объеме 4 млн евро, в числе которых 1 млн евро лично Габбане.

В данный момент владельцы аккаунта Diet Prada ведут сбор средств на оплату судебных расходов. Кроме того, Тони Лю и Линдси Шайлер заявили, что и дальше будут освещать случаи недопустимого поведения модных брендов.