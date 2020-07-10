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Артем Кузелев

Дом Etro примет участие в Неделе моды в Милане

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  • 10 Июля 202015:15
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане

Марка представит сразу мужскую и женскую коллекции в привычном формате.

В итальянском доме сообщили, что Etro примет участие в Milan Digital Fashion Week. При этом показ мужской и женской коллекций пройдет в привычном оффлайн-формате. Шоу состоится 15 июля 2020 года в отеле Four Seasons при ограниченном количестве гостей. Кин Этро также отметил, что количество моделей в коллекциях будет меньше, чем обычно, некоторые из них не будут привязаны к какому-либо сезону.

 
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