Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2020

Как и многие другие дизайнеры в этом сезоне, Кин Этро работал с традиционными шерстяными тканями, из которой создал многослойные образы.

Новая коллекция Кина Этро создана для того, чтобы дарить тепло телу и душе. Вдохновение дизайнер нашел в домашних пледах и одеялах, бахроме, шерсти и вельвете. Рассказывая об осенне-зимних образах, Этро говорил о любви, ностальгии и уюте «как у камина». Впрочем, это очевидно и для невооруженного взгляда: коллекция получилась очень мягкой и доброй. Особое внимание стоит обратить на текстуры и рисунки.