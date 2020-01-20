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Артем Кузелев

Неделя моды в Милане: Etro. Осень, 2020

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  • 20 Января 202011:15
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2020-21

Как и многие другие дизайнеры в этом сезоне, Кин Этро работал с традиционными шерстяными тканями, из которой создал многослойные образы.

Новая коллекция Кина Этро создана для того, чтобы дарить тепло телу и душе. Вдохновение дизайнер нашел в домашних пледах и одеялах, бахроме, шерсти и вельвете. Рассказывая об осенне-зимних образах, Этро говорил о любви, ностальгии и уюте «как у камина». Впрочем, это очевидно и для невооруженного взгляда: коллекция получилась очень мягкой и доброй. Особое внимание стоит обратить на текстуры и рисунки.

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