Дом Etro возвращается в официальное расписание

Мужская линейка итальянского дома представит новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане.

В то время как марки выбывают из официальной модной гонки, итальянский дом моды объявил о возвращении. Новая коллекция мужской линейки Etro будет представлена на подиуме в рамках Недели моды в Милане. Шоу сезона весна-лето 2020 пройдет 16 июня, а сама Неделя продлится с 14 по 17 июня.