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Артем Кузелев

Дом Etro возвращается в официальное расписание

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  • 23 Апреля 201913:35
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане

Мужская линейка итальянского дома представит новую коллекцию в рамках Недели моды в Милане.

В то время как марки выбывают из официальной модной гонки, итальянский дом моды объявил о возвращении. Новая коллекция мужской линейки Etro будет представлена на подиуме в рамках Недели моды в Милане. Шоу сезона весна-лето 2020 пройдет 16 июня, а сама Неделя продлится с 14 по 17 июня.

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