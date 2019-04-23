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Артем Кузелев

Дом Fendi посвятит Карлу Лагерфельду еще одно шоу

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  • 23 Апреля 201913:34
Сюжеты: Fendi

Итальянская марка проведет совмещенный показ в Шанхае.

Карл Лагерфельд возглавлял итальянский дом Fendi беспрецедентно долгий срок – 54 года. Неудивительно, что марка посвящает его памяти уже второй показ. Совместное шоу, на котором будут презентованы мужская и женская коллекции сезона осень-зима 2019/20, состоится в последний день мая. Пройдет дефиле в Шанхае, конкретно – в музее современного искусства Powerlong.

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