Ким Джонс дебютирует с коллекцией Fendi Couture в январе

Дизайнер представит первую коллекцию для итальянского дома в парижском Дворце Броньяр.

Новый креативный директор кутюрной линии Fendi определился с локацией для показа своей дебютной на новом месте коллекции. Ким Джонс выбрал Дворец Броньяр, в котором ранее располагалась Парижская биржа. Здесь в январе в рамках Недели высокой моды дизайнер представит образы Fendi Couture сезона весна-лето 2021. Состоится шоу 27 января 2021 года.

Отмечается, что ранее в историческом парижском здании проходили показы многих марок от Yohji Yamamoto до Saint Laurent.

В итальянском доме сообщили, что в данный момент Сильвия Вентурини Фенди и ее дочь Дельфина Делеттрез Фенди занимают позиции креативных директоров линий мужских аксессуаров и ювелирных изделий. Также в команде Джонса дизайнеры, фотографы и стилисты Ронни Кук Ньюхаус, Алистер Маки, Паоло Роверси, Сэм МакНайт, Питер Филлипс, Жан-Юг де Шатийон и Шелли Дуркан.