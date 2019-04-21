Дом Fendi посвятит кутюрный показ Карлу Лагерфельду

Дефиле пройдет в Риме вне официального расписания Недели высокой моды.

Представители итальянского дома моды подтвердили, что предстоящий кутюрный показ состоится в Риме. Коллекция haute couture осень-зима 2018 будет посвящена Карлу Лагерфельду. Шоу намечено на 4 июля, в качестве локации предварительно выбрана площадь у фонтана Треви. Созданием самой коллекции на этот раз занимается дизайн-студия дома во главе с Сильвией Вентурини Фенди.