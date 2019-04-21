Вход
ADV
Интересно
Fendi (115)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Fendi посвятит кутюрный показ Карлу Лагерфельду

  • 160
  • 0
  • 21 Апреля 201923:44
Сюжеты: Fendi, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Дефиле пройдет в Риме вне официального расписания Недели высокой моды.

Представители итальянского дома моды подтвердили, что предстоящий кутюрный показ состоится в Риме. Коллекция haute couture осень-зима 2018 будет посвящена Карлу Лагерфельду. Шоу намечено на 4 июля, в качестве локации предварительно выбрана площадь у фонтана Треви. Созданием самой коллекции на этот раз занимается дизайн-студия дома во главе с Сильвией Вентурини Фенди.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru