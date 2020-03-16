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Артем Кузелев

Дом Hermes отменил круизное шоу

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  • 16 Марта 202021:18
Сюжеты: Hermes

Пресс-служба парижского дома моды сообщила, что показа круизной коллекции будущего года в Лондоне не будет.

Руководство марки приняло решение отменить показ круизной коллекции 2021 года из-за пандемии. Ранее в компании сообщали, что шоу состоится 28 апреля в Лондоне, однако распространение вируса внесло коррективы в планы Hermes. В официальном релизе сказано: «Мы решили отменить показ, потому что хотим защитить свою команду и партнеров. Мы сочувствуем всем пострадавшим из-за вируса».

Кроме того, представители модного дома сообщили об отмене ежегодного конкурса Saut Hermes, который должен был пройти 20-22 марта.

 

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