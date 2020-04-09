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Артем Кузелев

Дом Hermes поддержал медицинские учреждения Франции

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  • 09 Апреля 202019:23
Сюжеты: Hermes, Covid19

Парижская марка перечислила 20 миллионов евро государственным больницам региона Иль-де-Франс.

Руководство парижского дома Hermes выделило 20 миллионов евро на борьбу против пандемии коронавируса. Пожертвования были перечислены на счета государственных медицинских учреждений, расположенных в регионе Иль-де-Франс. Кроме того, марка поставила больницам 30 тонн дезинфицирующих средств собственного производства и более 31 000 медицинских масок.

Что касается корпоративных решений, то в условиях, когда магазины бренда не работают, Hermes продолжит выплачивать оклады 15 500 своим сотрудникам по всему миру.

 
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