Дом Loewe поддержит людей с ВИЧ/СПИД

Джонатан Андерсон использовал фотографии художника и активиста Дэвида Войнаровича для декорирования капсульной коллекции.

На этой неделе Джонатан Андерсон объявил, что испанский дом моды Loewe решил поддержать людей с ВИЧ/СПИД. Дизайнер разработал капсульную коллекцию футболок, украшенных фотографиями американского художника, режиссера, фотографа, писателя и гей-активиста Дэвида Войнаровича. Вся прибыл от продажи футболок будет перечислена в пользу проекта Visual Aids. Выйдет коллекция ограниченным тиражом в 400 экземпляров. Приобрести вещи можно будет в лондонском «Довер Стрит Маркет», в магазине Loewe на Маунт-Стрит, а также на официальном сайте loewe.com.