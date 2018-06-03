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Артем Кузелев

Дом Loewe поддержит людей с ВИЧ/СПИД

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  • 03 Июня 201820:09
Сюжеты: Loewe

Джонатан Андерсон использовал фотографии художника и активиста Дэвида Войнаровича для декорирования капсульной коллекции.

На этой неделе Джонатан Андерсон объявил, что испанский дом моды Loewe решил поддержать людей с ВИЧ/СПИД. Дизайнер разработал капсульную коллекцию футболок, украшенных фотографиями американского художника, режиссера, фотографа, писателя и гей-активиста Дэвида Войнаровича. Вся прибыл от продажи футболок будет перечислена в пользу проекта Visual Aids. Выйдет коллекция ограниченным тиражом в 400 экземпляров. Приобрести вещи можно будет в лондонском «Довер Стрит Маркет», в магазине Loewe на Маунт-Стрит, а также на официальном сайте loewe.com.

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