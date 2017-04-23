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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton отправляется с показом в Японию

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  • 23 Апреля 201710:51
Сюжеты: Louis Vuitton

Легендарный парижский дом моды объявил, что презентация круизной коллекции будущего года пройдет в стенах японского Музея Михо.

После роскошных показов в Монако, Палм-Спрингс и Рио-де-Жанейро руководство парижского дома решило перенести круизное шоу на Восток. Коллекцию Louis Vuitton Cruise 2018 марка представит в Музее Михо в Стране Восходящего солнца. Шоу состоится 14 мая этого года. Выбор локации представители бренда объяснили тем, что японская культура оказала большое влияние на коллекцию, а также тесным сотрудничеством с такими японскими художниками, как Такаши Мураками, Яеи Кусама, Рей Кавабуко и Хироши Фуйвара.

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