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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton поддержал Прайд-месяц

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  • 17 Июня 202021:58
Сюжеты: Louis Vuitton

На витринах бутиков парижской марки по всему миру появилась радуга, нарисованная детьми.

Парижский дом моды представил в своих соцсетях арт-проект The Rainbow Project, в рамках которого бутики марки по всему миру были оформлены детскими рисунками. Главной темой работ стала радуга – символ Месяца гордости. Рисунки юных авторов украсили витрины и фасады магазинов Louis Vuitton в Нью-Йорке, Чикаго, Париже, Мадриде, Милане, Франкфурте, Торонто и Мехико.

 
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