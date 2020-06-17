Дом Louis Vuitton поддержал Прайд-месяц

На витринах бутиков парижской марки по всему миру появилась радуга, нарисованная детьми.

Парижский дом моды представил в своих соцсетях арт-проект The Rainbow Project, в рамках которого бутики марки по всему миру были оформлены детскими рисунками. Главной темой работ стала радуга – символ Месяца гордости. Рисунки юных авторов украсили витрины и фасады магазинов Louis Vuitton в Нью-Йорке, Чикаго, Париже, Мадриде, Милане, Франкфурте, Торонто и Мехико.