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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton посвятит коллекцию Майклу Джексону

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  • 11 Декабря 201820:22
Сюжеты: Louis Vuitton, Майкл Джексон

Вирджил Абло рассказал в интервью, что следующая мужская коллекция парижского дома моды будет посвящена королю поп-музыки.

В недавней беседе с журналистами издания Interview креативный директор мужской линейки Louis Vuitton раскрыл планы, связанные с будущей коллекцией. В интервью Вирджил Абло озвучил свою идею посвятить ее персоне Майкла Джексона и его стилю. Дизайнер отметил: «Моя следующая коллекция для Louis Vuitton будет основана на образе Майкла Джексона. Когда у меня фоном играют его песни, я создаю совершенно другую одежду – другими становятся и рубашки, и обувь, и даже посадка брюк. Музыка – это ключ ко всему».

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