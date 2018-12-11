Дом Louis Vuitton посвятит коллекцию Майклу Джексону

Вирджил Абло рассказал в интервью, что следующая мужская коллекция парижского дома моды будет посвящена королю поп-музыки.

В недавней беседе с журналистами издания Interview креативный директор мужской линейки Louis Vuitton раскрыл планы, связанные с будущей коллекцией. В интервью Вирджил Абло озвучил свою идею посвятить ее персоне Майкла Джексона и его стилю. Дизайнер отметил: «Моя следующая коллекция для Louis Vuitton будет основана на образе Майкла Джексона. Когда у меня фоном играют его песни, я создаю совершенно другую одежду – другими становятся и рубашки, и обувь, и даже посадка брюк. Музыка – это ключ ко всему».