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Артем Кузелев

Дом Louis Vuitton представил очередную коллаборацию

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  • 31 Августа 202019:26
Сюжеты: Louis Vuitton

На этот раз парижская марка сотрудничает с японским дизайнером Ниго.

Креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло представил коллекцию, созданную совместно с японским дизайнером Ниго. Капсулу составили классические костюмы в клетку, куртки-бомберы, галстуки, сумки и ботинки, украшенные логотипом дома, солнцезащитные очки и прочие аксессуары. Все предметы из коллекции уже доступны в продаже в магазинах и на сайте Louis Vuitton.

 
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