Дом Missoni представил книгу семейных рецептов

Почувствовать себя членом знаменитой итальянской семьи теперь возможно каждому неравнодушному к кулинарии.
В 2019 году группа греческих отелей Domes Resorts объявила о сотрудничестве с издательством Assouline, специализирующемся на книгах о моде, дизайне и искусстве. Начало партнерства ознаменовалось торжественным ужином и презентацией «Книги семейных рецептов дома Missoni». Специальными гостями мероприятия стали креативный директор итальянской марки Анджела Миссони, ее муж Бруно Рагацци и сын Франческо Маккапани, который и является автором книги. Настоящее издание представляет собой сборник самых разнообразных рецептов, которые используются в семье Миссони.
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