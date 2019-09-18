Дом Missoni представил книгу семейных рецептов

Почувствовать себя членом знаменитой итальянской семьи теперь возможно каждому неравнодушному к кулинарии.

В 2019 году группа греческих отелей Domes Resorts объявила о сотрудничестве с издательством Assouline, специализирующемся на книгах о моде, дизайне и искусстве. Начало партнерства ознаменовалось торжественным ужином и презентацией «Книги семейных рецептов дома Missoni». Специальными гостями мероприятия стали креативный директор итальянской марки Анджела Миссони, ее муж Бруно Рагацци и сын Франческо Маккапани, который и является автором книги. Настоящее издание представляет собой сборник самых разнообразных рецептов, которые используются в семье Миссони.