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Артем Кузелев

Дом Pierre Cardin почтит память Пьера Кардена показом

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  • 02 Апреля 202111:43
Сюжеты: Pierre Cardin

В честь годовщины смерти своего основателя модный дом проведет показ. Памятное шоу Pierre Cardin состоится в декабре 2021 года.

На данный момент известно, декабрьский показ состоится в Париже. В рамках шоу на подиуме будут представлены модели, эскизы для которых модельер нарисовал в последние дни. Руководить дефиле будет Родриго Базиликати-Карден, племянник Пьера Кардена и исполнительный директор Pierre Cardin. Кроме того, сообщается, что Базиликати-Карден принимает активное участие в разработке новых моделей на основе архивов бренда.

 
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