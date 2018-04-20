Дом Saint Laurent переносит шоу в Нью-Йорк?

В сети появились слухи о том, что марка Saint Laurent покинет расписание парижской Недели моды.

Официального заявления от парижского дома моды не было, однако слухи о том, что Saint Laurent переносит свои шоу в Нью-Йорк, не утихают. Вероятно, они появились после того, как креативный директор Энтони Ваккарелло объявил, что следующий показ дома пройдет в Нью-Йорке 6 июня. Во время шоу дизайнер намеревается показать и женскую, и мужскую коллекции. Будет ли это разовым решением или же Saint Laurent намеревается поменять локацию – неизвестно.