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Артем Кузелев

Дом Saint Laurent переносит шоу в Нью-Йорк?

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  • 20 Апреля 201810:46
Сюжеты: Yves Saint Laurent

В сети появились слухи о том, что марка Saint Laurent покинет расписание парижской Недели моды.

Официального заявления от парижского дома моды не было, однако слухи о том, что Saint Laurent переносит свои шоу в Нью-Йорк, не утихают. Вероятно, они появились после того, как креативный директор Энтони Ваккарелло объявил, что следующий показ дома пройдет в Нью-Йорке 6 июня. Во время шоу дизайнер намеревается показать и женскую, и мужскую коллекции. Будет ли это разовым решением или же Saint Laurent намеревается поменять локацию – неизвестно.

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