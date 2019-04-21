Дом Schiaparelli попрощался с Бертраном Гийоном

После четырех лет сотрудничества парижскую марку покинул креативный директор.

Бертран Гийон покинул должность креативного директора марки Schiaparelli. Дизайнер возглавилл парижский дом моды в 2015 году, через год после того, как было объявлено о возрождении бренда. Имя нового креативного директора представители Schiaparelli назвать в ближайшее время. В релизе также подчеркивается, что в планах дома коллаборация с Парижской оперой и развитие сезонных коллекций.