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Артем Кузелев

Доменико Дольче и Стефано Габбана передадут бизнес родственникам

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  • 23 Декабря 201916:17
Сюжеты: Dolce&Gabbana

Владельцы марки Dolce & Gabbana решили передать права на бизнес семье Дольче в случае, если дизайнерам придется покинуть бренд.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana меняет стратегию развития. На днях стало известно, что дизайнеры, ранее говорившие о том, что бизнес будет закрыт в случае ухода Габбаны и Дольче, решили не прерывать историю бренда. Теперь на этот случай Доменико и Стефано передали права управление своей компанией членам семьи Дольче. Альфонсо, брат Доменико Дольче, встанет во главе компании, а сестра Дора займется исследованиями и разработкой новых коллекций. Кроме того, и другие члены семьи будут участвовать в управлении бизнесом.

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