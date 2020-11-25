Душевные подарки Yves Delorme

Как же стремительно летит время. Вот только вчера встречали третье тысячелетие, а уже близится к концу двадцатый год. Осталось совсем не много, а еще столько всего надо успеть до боя Курантов, что голова идет кругом. Чтобы немного облегчить вам жизнь, мы собрали подборку душевных подарков, которые будут в радость женщинам и мужчинам всех возрастов: постельное белье и махровые изделия, декоративные подушки и пледы, стильные предметы декора, одежда и ароматы для дома. Кстати, если у вас совершенно нет времени, чтобы лично зайти в один из салонов Yves Delorme, то просто закажите понравившуюся вещь на нашем сайте www.yvesdelorme.ru. Доставка – бесплатная! Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни вместе с Yves Delorme

1. Яркое, как листья осеннего барбариса, двустороннее постельное белье Bagatelle Yves Delorme из органического хлопка supima станет стильным дополнением к элегантному образу спальни. Бархатистую гладь легкого нюдового цвета украсили цевочные рисунки приглушенных оттенков янтаря, меди и бирюзы. Приятный бонус – комплект упакован в мешочек из полупрозрачной органзы.

2. «Готовь сани летом», – гласит народная мудрость. Поэтому пляжное полотенце – отличный подарок на Новый год, тем более если оно Ralph Lauren Home: строгое однотонное из линии Polo с фирменным логотипом компании всадник-игрок в поло, или яркое с рисунком в стиле винтажных афиш фешенебельных круизов, или может с одним из культовых символов бренда – плюшевый мишка, одетый в одежду Ralph Lauren? Выбирать вам, любое из них изготовлено из гигроскопичного хлопка 530 гр/м², не поблекнет от воздействия солнечных лучей, хлорированной или соленой воды и подчеркните стиль и чувства вкуса владельца. Приятный бонус – 45% скидка на коллекции Ralph Lauren Home.

3. Выбирая подарок для близкого человека обязательно обратите внимание на коллекцию домашней одежды. Например, для людей с неограниченной фантазией и энергией отлично подойдут халаты Kenzo by Yves Delorme. Они не только отличаются яркими и жизнерадостными расцветками, но и удобным кроем. Нежные и изящные дамские модели халатов и не сковывающие движения пижамы Yves Delorme из хлопка, шелка или сатина порадуют прекрасную половину человечества. Для тех, кто любит потеплее, есть утепленные варианты из эластичного джерси или мягкого велюра. Найдутся в ассортименте и сдержанные модели для тех, кто предпочитает консервативный стиль в одежде – однотонные махровые, трикотажные и шелковые халаты унисекс. Вишенкой на торте станет стильная домашняя обувь из бархата или натурального меха. Наша домашняя одежда позволит каждому даже дома выглядеть модно и стильно.

4. Эксклюзивные настольные игры – сами по себе подарок особенный и уникальный, а учитывая ситуацию этого года, еще и полезный. Партия в шахматы, шашки, нарды или покер Ralph Lauren Home достойна сражения королей и истинных полководцев. Корпус игр выполнен из дерева обтянутого кожей двух цветов, фишки – из полированного

никеля, кости - из дорогого пластика. Все фигуры хранятся в кожаных футлярах, а на крышке корпуса есть никелированная табличка для гравировки.

5. Кто из нас не любит пересматривать фотографии? Как машина времени, они способны переносить нас в прошлое, давая возможность еще раз пережить самые запоминающиеся моменты жизни. А воспоминания, оформленные в стильные рамки станут отличным подарком и украшением интерьера. Фоторамки Ralph Lauren Home и Yves Delorme Life Style, изготовленные вручную из латуни, шагрени, эмали, стекла и кожи разных расцветок, станут достойным обрамлением для воспоминаний.

6. Вы знали, что рецепторы, отвечающие за обоняние, соединяются с участками мозга, отвечающими за память и эмоции? Именно потому запахи так легко переносят нас во времени и пространстве, воскрешая в памяти приятные моменты. Если вы решите подарить кому-то теплые воспоминания и радостные эмоции, то обязательно выберите что-то подходящее среди парфюмерии для дома. У нас есть ароматические свечи из минерального воска и диффузоры с эфирными маслами, духи для дома и саше ведущих европейских и американских брендов. Например, пьянящие ароматы Alexia Peck Home, сочетающие смесь бергамота, душистого горошка, фрезии и морского критмума; древесные с нотками табака и пачулей Ralph Lauren Home; теплые и праздничные сочетания апельсина, лимона, яблочного сидра, клюквы, пряной корицы и специй Voluspa и Agraria…