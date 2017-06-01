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Артем Кузелев

Джаред Лето на обложке Vogue Homme. Весна-лето, 2017

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  • 01 Июня 201713:45
Сюжеты: Vogue

Американский актер и музыкант стал главным героем свежего номера главного издания о мужской моде.

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  • Vogue Homme. Весна-лето, 2017

Джаред Лето, ставший новой музой итальянского дома Gucci, появился на обложке весенне-летнего номера издания Vogue Homme. Актер и музыкант снялся в стильной каверстори, за авторство которой отвечал его давний друг Терри Ричардсон. Перед объективом фотографа Джаред предстал в ярких и очень эффектных образах от еще одного своего приятеля – Алессандро Микеле.

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