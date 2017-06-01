Джаред Лето на обложке Vogue Homme. Весна-лето, 2017

Американский актер и музыкант стал главным героем свежего номера главного издания о мужской моде.

1 / 2 Vogue Homme. Весна-лето, 2017



Джаред Лето, ставший новой музой итальянского дома Gucci, появился на обложке весенне-летнего номера издания Vogue Homme. Актер и музыкант снялся в стильной каверстори, за авторство которой отвечал его давний друг Терри Ричардсон. Перед объективом фотографа Джаред предстал в ярких и очень эффектных образах от еще одного своего приятеля – Алессандро Микеле.