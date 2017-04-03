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Артем Кузелев

Джиджи Хадид в компании молодых актеров для Vogue. Апрель, 2017

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  • 03 Апреля 201709:56
Сюжеты: Джиджи Хадид (Gigi Hadid), Vogue

Американская Библия моды продолжает восхищаться своей любимицей и публикует в апрельском номере очередной проект с ее участием.

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  • Vogue. Апрель, 2017

На страницах свежего номера американского Vogue можно увидеть Джиджи Хадид в приятной компании молодых голливудских актеров. На этот раз старшая из сестер-супермоделей позировала с Финном Уитроком, Лукасом Хеджесом, майком Фейстом, Андре Холландом, Алистером Бреммером и Джастисом Смитом. Получилась очень приятная и динамичная съемка. За создание фотосессии отвечал знаменитый Патрик Демаршелье.

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