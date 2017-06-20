Джиджи Хадид в новом фотопроекте Reebok

Американская супермодель продолжает сотрудничество со спортивным брендом в качестве лица кампании Perfect Never.

1 / 18 Джиджи Хадид для Reebok



































Джиджи Хадид снова стала главной героиней фотопроекта Perfect Never от марки Reebok. Как известно, социальная кампания имеет феминистский уклон и призывает обратить внимание на то, что настоящая женственность тоже может быть сильной. Джиджи уже во второй раз участвует в съемках проекта и, кажется, отлично в него вписалась. Сотрудничество модели и спортивной марки началось после того, как девушка попала в объективы папарацци, когда ей пришлось отбиваться от назойливого поклонника.