Джонни Кока стал директором отдела женских аксессуаров Louis Vuitton

Расставшийся недавно с британским брендом Mulberry, испанский дизайнер Джонни Кока возглавил подразделение женских аксессуаров парижского дома.

На днях в парижском доме моды сообщили о назначении нового руководителя подразделения женских аксессуаров. За создание сумок, очков и других предметов для женских коллекций вместе с Николя Гескьером теперь будет отвечать испанский дизайнер Джонни Кока. Во Louis Vuitton напоминают, что ранее марка уже сотрудничала с Джонни в 1996 году, когда он был еще студентом Ecole Boulle. Позже дизайнер также работал с другими брендами, входящими в конгломерат LVMH.