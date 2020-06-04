Вход
ADV



Интересно
Louis Vuitton (481)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джонни Кока стал директором отдела женских аксессуаров Louis Vuitton

  • 76
  • 0
  • 04 Июня 202018:30
Сюжеты: Louis Vuitton

Расставшийся недавно с британским брендом Mulberry, испанский дизайнер Джонни Кока возглавил подразделение женских аксессуаров парижского дома.

На днях в парижском доме моды сообщили о назначении нового руководителя подразделения женских аксессуаров. За создание сумок, очков и других предметов для женских коллекций вместе с Николя Гескьером теперь будет отвечать испанский дизайнер Джонни Кока. Во Louis Vuitton напоминают, что ранее марка уже сотрудничала с Джонни в 1996 году, когда он был еще студентом Ecole Boulle. Позже дизайнер также работал с другими брендами, входящими в конгломерат LVMH.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru