Джорджио Армани не будет продавать свою марку

В то время, когда активы модных марок частично или полностью продаются крупным компаниям, дом Giorgio Armani сохранит свою независимость.

В недавнем интервью основатель итальянского модного дома заявил, что не намерен продавать свою компанию. Как известно, крупные инвесторы и холдинги постоянно проявляют интерес в отношении покупки марки Giorgio Armani. Однако сам Джорджио четко обозначил свою позицию по этому вопросу. Говоря о позиции дома, дизайнер подчеркнул: «Я всегда считал, что экономическая независимость является фундаментальной ценностью для свободной работы».