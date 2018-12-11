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Артем Кузелев

Джорджио Армани объединит показы

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  • 11 Декабря 201820:27
Сюжеты: Armani

На Неделе моды в феврале будущего года итальянский дом Giorgio Armani покажет сразу и мужскую, и женскую коллекции.

Джорджио Армани сообщил, что его основная линия пропустит Неделю мужской моды в Милане. Марка покажет сразу обе коллекции сезона осень-зима 2019/20 на шоу в феврале 2019 года в рамках Недели женской моды. При этом отмечается, что изменения не коснуться расписания бренда Emporio Armani, коллекции которого появятся на обеих Неделях.

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