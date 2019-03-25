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Артем Кузелев

Джорджио Армани работает над формой для футболистов

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  • 25 Марта 201922:54
Сюжеты: Armani, Футбол

Итальянская федерация футбола подписала контракт с линией Emporio Armani на создание формальной одежды для мужской, женской и юношеской сборных.

О новом проекте Джорджио Армани, чьей компании принадлежит баскетбольная команда рассказал: «Этот контракт делает меня особенно счастливым: я возвращаюсь к футболу после сотрудничества с «Челси» и «Баварией» и снова буду одевать сборную Италии, как я это делал на чемпионате мира в 1994 году. Я счастлив предложить нашим спортсменам идею мягкой формальности и элегантной практичности. Этот гардероб предназначен для спортсменов, которые постоянно находятся в движении, и при этом соответствует итальянскому стилю».

Соглашение стороны подписали на четыре года.

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