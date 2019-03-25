Джорджио Армани работает над формой для футболистов

Итальянская федерация футбола подписала контракт с линией Emporio Armani на создание формальной одежды для мужской, женской и юношеской сборных.

О новом проекте Джорджио Армани, чьей компании принадлежит баскетбольная команда рассказал: «Этот контракт делает меня особенно счастливым: я возвращаюсь к футболу после сотрудничества с «Челси» и «Баварией» и снова буду одевать сборную Италии, как я это делал на чемпионате мира в 1994 году. Я счастлив предложить нашим спортсменам идею мягкой формальности и элегантной практичности. Этот гардероб предназначен для спортсменов, которые постоянно находятся в движении, и при этом соответствует итальянскому стилю».

Соглашение стороны подписали на четыре года.