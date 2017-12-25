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Артем Кузелев

Джорджио Армани снова оденет олимпийцев

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  • 25 Декабря 201717:46
Сюжеты: Armani, Форма олимпийцев

Автором форменной одежды членов итальянской олимпийской сборной снова станет Джорджио Армани.

В рамках линейки EA7 итальянский дизайнер разработает коллекцию форменной одежды для олимпийских и паралимпийских спортсменов из Италии. Впервые Армани сотрудничал с итальянской сборной перед Олимпийскими играми в Лондоне в 2012 году, а также занимался официальной формой спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Что касается деталей, сообщается, что первый стих государственного гимна Италии украсит золотым принтом изнанку курток и толстовок, а также синюю полосу под воротником рубашек поло.

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