Джозеф Альтуззара переносит показ в Париж

Следуя примеру Тома Брауна и марок Proenza Schouler и Rodarte, дизайнер переносит показ новой коллекции во французскую столицу.

В расписании нью-йоркской Недели моды еще одна крупная потеря. Один из самых авторитетных домов моды Америки переносит показ коллекции сезона весна-лето 2018 в Париж. Следуя за своими коллегами из Proenza Schouler и Rodarte, Джозеф Альтуззара отправляется во Францию. «Я родился и вырос в Париже, этот город имеет для меня очень большое личное значение», – прокомментировал новость модельер и добавил: «Это было моей мечтой с самого начала, и теперь, кажется, пришло правильное время для этого. Для меня большая честь быть приглашенным французской Федерацией высокой моды и прет-а-порте, чтобы показать новую коллекцию в родном городе».