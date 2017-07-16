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Неделя моды в Париже (846)
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Артем Кузелев

Джозеф Альтуззара переносит показ в Париж

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  • 16 Июля 201713:50
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Следуя примеру Тома Брауна и марок Proenza Schouler и Rodarte, дизайнер переносит показ новой коллекции во французскую столицу.

В расписании нью-йоркской Недели моды еще одна крупная потеря. Один из самых авторитетных домов моды Америки переносит показ коллекции сезона весна-лето 2018 в Париж. Следуя за своими коллегами из Proenza Schouler и Rodarte, Джозеф Альтуззара отправляется во Францию. «Я родился и вырос в Париже, этот город имеет для меня очень большое личное значение», – прокомментировал новость модельер и добавил: «Это было моей мечтой с самого начала, и теперь, кажется, пришло правильное время для этого. Для меня большая честь быть приглашенным французской Федерацией высокой моды и прет-а-порте, чтобы показать новую коллекцию в родном городе».

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