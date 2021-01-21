Джозеф и Джилл Байдены надели на церемонию инаугурации костюмы от американских дизайнеров

Сегодня Джо Байден официально стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. На торжественной церемонии Байден возложил руку на Библию которую держала его жена Джилл, и принес клятву американскому народу.

На встречу по случаю инаугурации Супруги Байдены выбрали формальную одежду, созданную американскими дизайнерами. Новый президент США выбрал костюм темно-синего цвета от Ральфа Лорена, его супруга – наряд оттенка «океанский голубой» от молодой модельерши Александры О'Нейл. Известно, что в дальнейшем костюм новой первой леди будет передан Смитсоновскому музею.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в полдень на ступенях Капитолия. Национальный гимн страны на мероприятии исполнила Леди Гага, также здесь выступила Дженнифер Лопес.