Вход
ADV



Интересно
Ralph LAUREN (108)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Джозеф и Джилл Байдены надели на церемонию инаугурации костюмы от американских дизайнеров

  • 96
  • 0
  • 21 Января 202100:37
Сюжеты: Ralph LAUREN

Сегодня Джо Байден официально стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. На торжественной церемонии Байден возложил руку на Библию которую держала его жена Джилл, и принес клятву американскому народу.

На встречу по случаю инаугурации Супруги Байдены выбрали формальную одежду, созданную американскими дизайнерами. Новый президент США выбрал костюм темно-синего цвета от Ральфа Лорена, его супруга – наряд оттенка «океанский голубой» от молодой модельерши Александры О'Нейл. Известно, что в дальнейшем костюм новой первой леди будет передан Смитсоновскому музею.

Торжественная церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена состоялась в полдень на ступенях Капитолия. Национальный гимн страны на мероприятии исполнила Леди Гага, также здесь выступила Дженнифер Лопес.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru