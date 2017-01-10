Джуд Лоу в рекламе Prada. Весна-лето, 2017

Британский актер стал главной звездой новой рекламной кампании итальянского дома моды.

1 / 8 Prada. Весна-лето, 2017















В прошлом году мы восхищались главной ролью Джуда Лоу в одном из самых главных сериалов сезона «Молодой Папа». Можно ли было предполагать, что Миучча Прада пройдет мимо этого события и не пригласит актера стать лицом мужской коллекции сезона весна-лето 2017 года?

Джуд сегодня в отличной форме, а работа с гениальным режиссером Паоло Соррентино вновь вернула актеру место в списке лидеров. В этом году мы сможем увидеть мистера Лоу в приключенческом фильме Гая Ричи «Меч короля Артура», где ему компанию составят такие звезды, как Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Кэти МакГрат, Эрик Бана и Астрид Берже-Фрисби. Пока же можно посмотреть на звезду через объектив Вилли Вандерперре.