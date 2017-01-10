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Артем Кузелев

Джуд Лоу в рекламе Prada. Весна-лето, 2017

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  • 10 Января 201713:09
Сюжеты: Prada, Рекламные кампании, Джуд Лоу (Jude Law)

Британский актер стал главной звездой новой рекламной кампании итальянского дома моды.

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  • Prada. Весна-лето, 2017

В прошлом году мы восхищались главной ролью Джуда Лоу в одном из самых главных сериалов сезона «Молодой Папа». Можно ли было предполагать, что Миучча Прада пройдет мимо этого события и не пригласит актера стать лицом мужской коллекции сезона весна-лето 2017 года?

Джуд сегодня в отличной форме, а работа с гениальным режиссером Паоло Соррентино вновь вернула актеру место в  списке лидеров. В этом году мы сможем увидеть мистера Лоу в приключенческом фильме Гая Ричи «Меч короля Артура», где ему компанию составят такие звезды, как Чарли Ханнэм, Аннабелль Уоллис, Кэти МакГрат, Эрик Бана и Астрид Берже-Фрисби. Пока же можно посмотреть на звезду через объектив Вилли Вандерперре.

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