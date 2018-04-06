Эди Слиман отсудил у Kering еще 11,5 млн долларов

Новый креативный директор Celine продолжает потрошить бюджет люксового холдинга.

По решению суда в прошлом году, являясь миноритарным акционером, Эди Слиман получил доступ ко всей внутренней документации Saint Laurent. Внимательно изучив историю своей работы в парижском доме моды и пообщавшись с адвокатами, дизайнер пришел к выводу, что не получил от Kering огромной суммы, которая причиталась ему по договору.

На днях французский суд предписал люксовому конгломерату выплатить Эди Слиману еще 11,5 млн долларов. Как оказалось, дизайнер недополучил за последний год работы в компании. По условиям контракта Эди должны были заплатить не менее 10 млн евро, но в 2016 году получил он лишь 667 тысяч, при этом продажи Saint Laurent в этот период почти утроились.

Представители Kering сообщили, что намерены обжаловать решение суда. Ранее мы писали, что Слиману удалось отсудить у холдинга 13 млн долларов.