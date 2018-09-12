Эди Слиман показал новую рекламу Celine

В сети опубликованы первые снимки новой рекламной кампании парижского дома, созданные Эди Слиманом.

Дебютная рекламная кампания Эди Слимана в Celine стала еще одним доказательством того, что дизайнер всерьез взялся за революцию в модном доме. На первых опубликованных снимках легко угадывается фирменный почерк Слимана, но совсем нет вещей марки. Черно-белые портреты изображают андрогинных моделей смотрятся минималистично и очень красиво. Такой подход сильно напоминает манеру, с которой Эди работал в Saint Laurent, что тут же отметили пользователи сети. О том, во что же выльются все эти метаморфозы, мы узнаем 28 сентября во время показа Celine в рамках Недели моды в Париже.