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Артем Кузелев

Эди Слиман показал новую рекламу Celine

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  • 12 Сентября 201823:56
Сюжеты: Celine, Рекламные кампании, Hedi Slimane (Эди Слиман)

В сети опубликованы первые снимки новой рекламной кампании парижского дома, созданные Эди Слиманом.

Дебютная рекламная кампания Эди Слимана в Celine стала еще одним доказательством того, что дизайнер всерьез взялся за революцию в модном доме. На первых опубликованных снимках легко угадывается фирменный почерк Слимана, но совсем нет вещей марки. Черно-белые портреты изображают андрогинных моделей смотрятся минималистично и очень красиво. Такой подход сильно напоминает манеру, с которой Эди работал в Saint Laurent, что тут же отметили пользователи сети. О том, во что же выльются все эти метаморфозы, мы узнаем 28 сентября во время показа Celine в рамках Недели моды в Париже.

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