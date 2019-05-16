Эко-эксперимент Стеллы Маккартни и Google

Британский дизайнер и американская корпорация объявили о партнерстве, к которому пригласили и другие бренды.

Прошедший на днях в Копенгагене Саммит модной индустрии принес многообещающую новость. Компания Google объявила об экспериментальном проекте, реализуемом совместно с маркой Stella McCartney. В рамках партнерства техногигант разработает инструменты, которые должны помочь фэшн-маркам более качественно выбирать поставщиков и таким образом снижать негативное воздействие индустрии на окружающую среду. Пионером программы станет бренд Стеллы Маккартни, но к участию приглашаются и другие неравнодушные марки и дизайнеры.