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Артем Кузелев

Эко-эксперимент Стеллы Маккартни и Google

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  • 16 Мая 201920:10
Сюжеты: Stella McCartney

Британский дизайнер и американская корпорация объявили о партнерстве, к которому пригласили и другие бренды.

Прошедший на днях в Копенгагене Саммит модной индустрии принес многообещающую новость. Компания Google объявила об экспериментальном проекте, реализуемом совместно с маркой Stella McCartney. В рамках партнерства техногигант разработает инструменты, которые должны помочь фэшн-маркам более качественно выбирать поставщиков и таким образом снижать негативное воздействие индустрии на окружающую среду. Пионером программы станет бренд Стеллы Маккартни, но к участию приглашаются и другие неравнодушные марки и дизайнеры.

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