Экологические инициативы компании Levi Strauss

Мировой лидер в производстве джинсовой одежды представил стратегию по борьбе с климатическими изменениями и использованию возобновляемой энергии.

Представители американского бренда рассказали о новой стратегии компании в отношении климатических изменений, сокращения выбросов парниковых газов и перехода на использование исключительно возобновляемой электроэнергии. В Levi Strauss уже успешно сократили выбросы парниковых газов, однако сейчас ведется активная работа по положительным изменениям на каналах поставок. Представители компании отмечают, что усилия бренда направлены на то, чтобы сделать модную индустрию более экологичной и рациональной.

В ближайшие годы компания обязуется на 90% сократить выбросы парниковых газов на своих объектах, а также инвестировать в развитие и использование возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Levi Strauss на 40% сократят выбросы парниковых газов в цепочке поставок. Президент и исполнительный директор марки Чип Берг сообщил: «Мы верим, что бизнес в силах осуществлять позитивные изменения в мире. Это одна из ответственностей бизнеса. Наша компания гордится тем, что стала одной из первых, кто поставил перед своим глобальным каналом поставок научно обоснованные экологические задачи. Надеемся, что вдохновим других действовать так же».