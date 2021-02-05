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Артем Кузелев

Марка Levi’s выпустила капсулу к юбилею мультфильма Pokémon

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  • 05 Февраля 202112:06
Сюжеты: Levi's

Американская марка отмечает 25-летие легендарного мультфильма капсульной коллекцией.

Коллаборация выпустила линейку денима и трикотажа, украшенных принтами со знаменитыми героями: Пикачу, Мьюту, Снорлакс и другие. Также в коллекцию вошло несколько аксессуаров, в том числе узнаваемая шапочка с ушками Пикачу и кепка Эша.

Директор по продуктам Levi Strauss & Co. Карин Хиллман отметила, что капсула получилась яркой и ностальгической: «Очень весело слышать, как люди говорят о своей любви к покемонам. У каждого есть свой любимый покемон, поэтому на этот раз у нас есть возможность создать коллекцию со многими знаковыми персонажами».

 
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